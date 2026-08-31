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Daha 17'nin 14. bölümünde neler oldu? Ses kaydı çözüldü!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 00:07

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 14. bölümü ile ekranlardaydı

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Dizinin yeni bölümünde;

Aras, Deniz'in de yardımı ile Demir'in geçmişini bilen psikolog Simge'nin kliniğine girmeyi başardı.

Her izin peşine düşen Aras, çekmecede Demir'in ses kayıtlarını buldu.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Aras, Simge'ye yakalanmaktan son anda kurtulurken ses kaydını Deniz'e de dinletti.

Ofise döndüğünde bir gariplik olduğunu fark eden Simge, çok geçmeden Teoman'ın kayıtlarının çalındığını fark etti.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Hırsız olduğunu düşündüğü kişinin Aras olduğunu anlayan Simge, panikle soluğu Akkayalar'ın evinde aldı.

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Demir'e yaptığımız her şey vardı kayıtlarda!

Teoman'ı kaybetme ihtimali ile yüzleşen Şebnem, faturayı Simge'ye kesti.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Tavsiye ile Cemal Usta'ya giden ve kayıt cihazının tamir edilmesini bekleyen Aras, kardeşine bir adım daha yaklaştı:

Demir abi olmuş, yaşadığı evde bir de kız varmış...

Aras, Cemal Usta'dan gelecek iyi bir haberi beklerken; Şebnem ile Hakan tüm imkanlarını kayıp ses kaydını bulmak için seferber etti.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Cemal'e ulaşmanın yolunu bulan Hakan, Simge'yi kayıtları alması için görevlendirdi.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Simge kendisinden istenileni yapmanın gururunu yaşarken; Cemal'in ise Aras'a söyleyecekleri vardı:

Acil gel, konuşmamız lazım

Cemal Usta, bulduğu bütün kayıtları Aras'a tek tek dinletti.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Adamlarından kaydın kopyalandığını öğrenen Hakan, Simge'yi bir kez daha görevlendirdi. Cemal ise kaydı vermemeye kararlıydı.

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Hangi zengin aile için yaktınız çocuğun canını?

Teoman ile buluşan Deniz, evlerinin yandığını öğrenince tüm parçaları birleştirdi ve aranan kardeşin Teoman olduğunu anladı. 

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Doğukan, Aras'ı zor durumda bırakmak için plan yaptı ve onu hırsızlık suçlaması ile nezarete attırdı. Aras'ın söylediklerini düşünen Leyla, gerçeği anladı.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Babasının misafirlerini ağırlayan Teoman, ailesi hakkında söylenenleri duyunca kendisini kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Teoman, nezarette Aras'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Haber Akkayalar'ın evine çabuk ulaştı. Avukata talimat veren Hakan, Aras'ın da nezarette olduğunu öğrenince panik oldu.

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Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Emniyete gitmek için evden çıkan Şebnem ile Hakan'ın içinde bulunduğu araç kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Başına gelecekleri tahmin eden Hakan, 'Son nefesime kadar senin için savaşacağım' diyerek arabadan indi.

Daha 17nin 14. bölümünde neler oldu Ses kaydı çözüldü

Cemal Usta sonunda ses kaydını çözdü...

Beni buraya Şebnem Teyze ve Hakan getirdi

Aynı dakikalarda Aras ise kendini kaybeden Teoman'ı sakinleştirmekle meşguldü. Teoman'ın ağzından çıkan sözler Aras'ın kafasını karıştırdı:

Abi...

 

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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