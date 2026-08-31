Daha 17'nin 14. bölümünde neler oldu? Ses kaydı çözüldü!

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Dizinin yeni bölümünde;

Aras, Deniz'in de yardımı ile Demir'in geçmişini bilen psikolog Simge'nin kliniğine girmeyi başardı.

Her izin peşine düşen Aras, çekmecede Demir'in ses kayıtlarını buldu.

Aras, Simge'ye yakalanmaktan son anda kurtulurken ses kaydını Deniz'e de dinletti.

Ofise döndüğünde bir gariplik olduğunu fark eden Simge, çok geçmeden Teoman'ın kayıtlarının çalındığını fark etti.

Hırsız olduğunu düşündüğü kişinin Aras olduğunu anlayan Simge, panikle soluğu Akkayalar'ın evinde aldı.

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Demir'e yaptığımız her şey vardı kayıtlarda!

Teoman'ı kaybetme ihtimali ile yüzleşen Şebnem, faturayı Simge'ye kesti.

Tavsiye ile Cemal Usta'ya giden ve kayıt cihazının tamir edilmesini bekleyen Aras, kardeşine bir adım daha yaklaştı:

Demir abi olmuş, yaşadığı evde bir de kız varmış...

Aras, Cemal Usta'dan gelecek iyi bir haberi beklerken; Şebnem ile Hakan tüm imkanlarını kayıp ses kaydını bulmak için seferber etti.

Cemal'e ulaşmanın yolunu bulan Hakan, Simge'yi kayıtları alması için görevlendirdi.

Simge kendisinden istenileni yapmanın gururunu yaşarken; Cemal'in ise Aras'a söyleyecekleri vardı:

Acil gel, konuşmamız lazım

Cemal Usta, bulduğu bütün kayıtları Aras'a tek tek dinletti.

Adamlarından kaydın kopyalandığını öğrenen Hakan, Simge'yi bir kez daha görevlendirdi. Cemal ise kaydı vermemeye kararlıydı.

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Hangi zengin aile için yaktınız çocuğun canını?

Teoman ile buluşan Deniz, evlerinin yandığını öğrenince tüm parçaları birleştirdi ve aranan kardeşin Teoman olduğunu anladı.

Doğukan, Aras'ı zor durumda bırakmak için plan yaptı ve onu hırsızlık suçlaması ile nezarete attırdı. Aras'ın söylediklerini düşünen Leyla, gerçeği anladı.

Babasının misafirlerini ağırlayan Teoman, ailesi hakkında söylenenleri duyunca kendisini kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Teoman, nezarette Aras'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Akkayalar'ın evine çabuk ulaştı. Avukata talimat veren Hakan, Aras'ın da nezarette olduğunu öğrenince panik oldu.

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Emniyete gitmek için evden çıkan Şebnem ile Hakan'ın içinde bulunduğu araç kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Başına gelecekleri tahmin eden Hakan, 'Son nefesime kadar senin için savaşacağım' diyerek arabadan indi.

Cemal Usta sonunda ses kaydını çözdü...

Beni buraya Şebnem Teyze ve Hakan getirdi

Aynı dakikalarda Aras ise kendini kaybeden Teoman'ı sakinleştirmekle meşguldü. Teoman'ın ağzından çıkan sözler Aras'ın kafasını karıştırdı: