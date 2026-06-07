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Daha 17'den Türkiye rekoru! İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Emre Kabakuşak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 15:25

Kanal D'nin Bodrum'da çekilen yeni dizisi Daha 17, dijitalde yakaladığı büyük başarıyla dikkat çekti. YouTube'daki ilk bölümüyle 3 günde 10.3 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye rekoruna imza attı. İlk bölümün izlenme sayısı yükselişini sürdürürken, rakam kısa sürede 13 milyonu aştı.

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HERKES DAHA 17'Yİ KONUŞUYOR

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Daha 17, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın (Çağan Efe Ak), yıllardır ayrı kaldığı kardeşini bulma mücadelesini konu alıyor. Gençlerle sevilen isimleri bir araya getiren dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş yankı uyandırdı.

Daha 17den Türkiye rekoru İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi

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ZENGİN OYUNCU KADROSU

Bodrum'un eşsiz manzarasını da ekrana taşıyan Daha 17, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

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Daha 17den Türkiye rekoru İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de sadece Kanal D'de.

 

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#Daha 17#Kanal D#Emre Kabakuşak

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