Daha 17'den 'Toz Pembe' aşk oyunu

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SERHAT KOMADA, HAKAN’IN PLANI BÜYÜYOR

Gerilimin dozunun yükseldiği bölümde Serhat, Aras ve Metin tarafından kaçırıldı. Aras’a kardeşinin kim olduğunu açıklamak üzereyken Hakan’dan gelen telefon her şeyi değiştirdi. Hakan’ın "Kaç" uyarısıyla bulunduğu yerden kaçmaya çalışan Serhat’a yolda bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Serhat komaya girerken, Hakan ise onu tamamen ortadan kaldırmanın planlarını yapmaya başladı.

SEVGİLİLİK OYUNU

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Annesiyle yaşadığı büyük tartışmanın ardından ailesine ders vermek isteyen Leyla, bunun en etkili yolunun Aras’la sevgili gibi görünmek olduğuna karar verdi. Serhat’ın komada olması nedeniyle kardeşini arama süreci farklı bir yöne evrilirken, Leyla’nın teklifi Aras için yeni bir fırsat yarattı. İkili, "yalancı sevgililik" planıyla Akkaya Villası’na girmenin yolunu buldu.

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DENİZ ZOR DURUMDA KALDI





Öte yandan Deniz’in evini pis su bastı ve tüm kıyafetleri kullanılamaz hale geldi. Yeni kıyafet almak için gittiği mağazada, denediği bir ürünü yanlışlıkla üzerinde unutunca alarm çaldı. Hırsızlıkla suçlanan Deniz’in yardımına ise tesadüfen orada bulunan Teoman yetişti.

DEFİLEDE BÜYÜK YÜZLEŞME

Şebnem ve ekibinin uzun süredir hazırlık yaptığı defile, Hakan’ın Serhat’ı ortadan kaldırma planı nedeniyle Akkaya Villası’nda gerçekleştirildi. Leyla ile Aras’ın el ele etkinliğe gelmesi herkesi şaşkına çevirirken, villadaki organizasyonda çalışan Deniz gördüğü manzara karşısında büyük yıkım yaşadı.

GECENİN BİRİNCİSİ





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Daha 17, Tüm Kişiler’de 7.51 reyting ve 32.04 izlenme payı, AB’de 5.72 reyting ve 27.73 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.48 reyting ve 26.92 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE





Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.