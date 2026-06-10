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Daha 17'den 2. bölüm rekoru

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Çağan Efe Ak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 15:04

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17, rekorlarına bir yenisini ekledi. İlk bölümüyle 3 günde 10,3 milyon izlenmeye ulaşan yapım, ikinci bölümüyle bu başarısını daha ileri taşıdı. Daha 17, ikinci bölümler arasında en kısa sürede 10 milyon izlenmeye ulaşan dizi oldu.

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BAŞARISI SINIRLARI AŞTI

Rusya’nın önde gelen dijital yayın platformlarından IVI’de de izleyiciyle buluşan Daha 17, platformda adını top 10’a yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası alanda da dikkat çeken yapım, dijital mecralarda izlenme ve etkileşim rekorları kırdı. Kardeşinin izinden giderek kendini Bodrum’da bulan 17 yaşındaki Aras’ın hikâyesine milyonlar ortak oldu.

Daha 17den 2. bölüm rekoru

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AİLE BAĞLARI, KARDEŞLİK, AŞK…

Geçmişine ulaşmaya çalışan Aras’ın öyküsü; aile bağları, kardeşlik, dostluk ve aşk temaları etrafında şekilleniyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu “Daha 17”, yeni bölümleriyle merak uyandırırken genç oyuncularla sevilen isimleri bir araya getiriyor.

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Daha 17den 2. bölüm rekoru

GENÇLERLE SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

Daha 17’nin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Daha 17den 2. bölüm rekoru

PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Daha 17den 2. bölüm rekoru

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#Daha 17#Kanal D#Çağan Efe Ak

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