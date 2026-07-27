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Daha 17'de yürek burkan anlar... Minik Cafer'in gözyaşları Türkiye'yi ağlattı!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Minik Cafer
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 13:46

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerin yüreğine dokundu. Gecenin en çok izlenen yapımı olan Daha 17, Aras (Çağan Efe Ak) ve arkadaşlarının yurtlarını korumak için verdiği mücadeleyi anlatırken, annesi ve babası olmayan minik Cafer'in (Arben Akış) gözyaşları milyonları ağlattı.

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YURT DİRENİŞİNDE DAYANIŞMA BÜYÜDÜ

Duygu dolu anlara sahne olan Daha 17'de yurtlarını terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları, bahçeye kurdukları çadırlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Kısa sürede tüm Bodrum'un konuştuğu bu direnişe Özlem (Melis Babadağ) Barış (Deniz Ali Cankorur) ve Oğuz da (Oğuzhan Şener) destek verdi. Akkaya ailesinin tüm baskılarına rağmen gençlerin dayanışması her geçen gün daha da güçlendi.

Daha 17de yürek burkan anlar... Minik Caferin gözyaşları Türkiyeyi ağlattı

YEMEK KUYRUĞUNDA YÜREK DAĞLAYAN ANLAR

Gecenin hafızalara kazınan anı ise yemek dağıtımı sırasında yaşandı. Özlem'in getirdiği yemekler çocuklara dağıtılırken, anne ve babası olmayan minik Cafer sessizce sıraya girdi. Küçük elleriyle yemeğini alan Cafer, kimseye belli etmeden bir köşeye çekildi. İlk lokmasını almaya çalıştığı sırada boğazına dizilen yemek, gözyaşlarına dönüştü. İçine attığı acıya daha fazla dayanamayınca ağlamaya başlayan minik Cafer'in o çaresiz hali, ekran başındaki izleyicilerin de yüreğini dağladı.

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ARAS VE ABİLERİ YANINDAYDI

Cafer'in gözyaşlarını gören Aras, vakit kaybetmeden yanına koştu. Birer birer etrafına toplanan yurttaki abileri de küçük çocuğu yalnız bırakmadı. Kimsenin konuşmasına gerek kalmadan yaşanan o anlar, sevginin ve dayanışmanın en güçlü hali olarak ekrana yansıdı. Aras'ın Cafer'e sarıldığı, diğer çocukların da sessizce onun etrafında toplandığı sahne, bölümün en duygu yüklü anlarından biri oldu.

Daha 17de yürek burkan anlar... Minik Caferin gözyaşları Türkiyeyi ağlattı

İZLEYİCİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahne, binlerce paylaşım aldı. İzleyiciler, "Cafer'in gözyaşlarına dayanamadık", "O küçücük çocuğun yaşadığı acı hepimizin yüreğine dokundu", "Bu sahnede hep birlikte ağladık" yorumlarıyla duygularını dile getirdi. Cafer'in oyunculuğu büyük ses getirdi.

GECENİN BİRİNCİSİ OLDU

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Daha 17, Tüm Kişiler'de  7.65 reyting ve 32.32 izlenme payı, AB'de 6.32 reyting ve 29.54 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.74 reyting ve 28.05 izlenme payı elde ederek gecenin birincisi oldu.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

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#Daha 17#Kanal D#Minik Cafer

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