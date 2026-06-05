Daha 17'de büyük gizem

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KOLYENİN SIRRI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Tanıtımın en dikkat çekici sahnelerinden biri Aras'ta da bulunan kolyenin aynısının Teoman'da (Ata Yaşat) da ortaya çıkması oluyor. "Bu madalyonu düşürme tamam mı? Babam bunları kaybetmeyin demişti." sözleriyle başlayan flashback sahnesinde Hakan’ın (Armağan Oğuz) kolyeyi görmesiyle birlikte öfkesi kontrolden çıkıyor.

Tanıtımda "Nereden buldun sen onu? Sen benim kasamı mı açtın? Sen benim kasamı mı kurcalıyorsun?" diye bağıran Hakan'ın Teoman'ı bir dolaba kapattığı görülüyor.

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TEOMAN ÇARESİZ!

Gerilimin giderek yükseldiği anlarda Teoman'ın korku dolu sözleri izleyiciyi derinden etkiliyor. "Baba lütfen dur, onu sorma, lütfen!" ifadeleri ve flashback sahneleri ise izleyicileri geçmişe götürüyor.

"ABİSİ YAŞIYOR!"

Tanıtımın finalinde Hakan'ın söylediği sözler ise yeni bölüm heyecanını katlayacak gibi görünüyor; "Ölmemiş... Abisi yaşıyor." Aras’ın Hakan’ın kilitlediği dolapta Teoman’ı bulması heyecanın dozunu iyice artırıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.