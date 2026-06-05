×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Daha 17'de büyük gizem

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D Dizi#Gizemli Geçmiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 14:02

Kanal D'nin Bodrum'da çekilen sevilen dizisi Daha 17, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İkinci bölüm tanıtımında geçmişin sırlarının birer birer ortaya çıkmaya başladığı görülüyor. Aras'ın (Çağan Efe Ak) kardeşinin izini sürmesi dikkat çekerken, fonda çalan "Derinden Derinden" şarkısı yüreklere dokunuyor.

Haberin Devamı

KOLYENİN SIRRI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Tanıtımın en dikkat çekici sahnelerinden biri Aras'ta da bulunan kolyenin aynısının Teoman'da (Ata Yaşat) da ortaya çıkması oluyor. "Bu madalyonu düşürme tamam mı? Babam bunları kaybetmeyin demişti." sözleriyle başlayan flashback sahnesinde Hakan’ın (Armağan Oğuz) kolyeyi görmesiyle birlikte öfkesi kontrolden çıkıyor.

Daha 17de büyük gizem

Tanıtımda "Nereden buldun sen onu? Sen benim kasamı mı açtın? Sen benim kasamı mı kurcalıyorsun?" diye bağıran Hakan'ın Teoman'ı bir dolaba kapattığı görülüyor.

Daha 17de büyük gizem

Haberin Devamı

TEOMAN ÇARESİZ!

Gerilimin giderek yükseldiği anlarda Teoman'ın korku dolu sözleri izleyiciyi derinden etkiliyor. "Baba lütfen dur, onu sorma, lütfen!" ifadeleri ve flashback sahneleri ise izleyicileri geçmişe götürüyor.

Daha 17de büyük gizem

"ABİSİ YAŞIYOR!"

Tanıtımın finalinde Hakan'ın söylediği sözler ise yeni bölüm heyecanını katlayacak gibi görünüyor; "Ölmemiş... Abisi yaşıyor." Aras’ın Hakan’ın kilitlediği dolapta Teoman’ı bulması heyecanın dozunu iyice artırıyor.

Daha 17de büyük gizem

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daha 17#Kanal D Dizi#Gizemli Geçmiş

BAKMADAN GEÇME!