Daha 17 yaÅŸÄ±ndayken ekranÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olmuÅŸtu... Esmer gÃ¼zeli, kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±nca saÃ§ boyasÄ±yla da vedalaÅŸtÄ±

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SonrasÄ±nda birÃ§ok baÅŸka yapÄ±mda da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu arada kamuoyunun dikkatini Ã§eken iki bÃ¼yÃ¼k aÅŸk ve evlilik yaÅŸadÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu.

Bundan iki yÄ±l Ã¶nce kendisini ekranda gÃ¶rÃ¼p aÅŸÄ±k olan ve "Onunla bir gÃ¼n evleneceÄŸim" diyen kocasÄ±yla kurduÄŸu yuvasÄ± resmen daÄŸÄ±ldÄ±.

Zaten Ã¶yle iliÅŸkilerini ve hayatÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan biri deÄŸildi. Bu ayrÄ±lÄ±ktan sonra iyice kendi dÃ¼nyasÄ±na Ã§ekildi. Nadiren kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ama sonunda dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken Ã¶nemli bir etkinliÄŸin konuÄŸu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ä°ÅŸte orada da omuzlarÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¶kÃ¼len Ã¶rgÃ¼lÃ¼ ve artÄ±k boÅŸamadÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla dikkat Ã§ekti.

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Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼, 1984 yÄ±lÄ±nda ekran hayatÄ±na baÅŸlayan Cosby Show dizisiyle belli bir kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer eden Lisa Bonet.

BugÃ¼n artÄ±k 58 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi olan Bonet, ikinci kocasÄ± Jason Momoa ile boÅŸandÄ±ktan sonra pek sÄ±k ortalarda gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu.

17 yaÅŸÄ±ndayken rol aldÄ±ÄŸÄ± ve kariyerinde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Cosby Show ile unutulmazlar arasÄ±na giren Bonet, upuzun gri saÃ§larÄ±yla Paris Moda HaftasÄ±'nÄ±n konuÄŸu oldu.



SAÃ‡ BOYASIYLA Ã‡OKTAN VEDALAÅžMIÅž

Yine kendine Ã¶zgÃ¼ tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeyen Bonet, defileyi yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Tracee Ellis Ross ile birlikte izledi. Bu Lisa Bonet'nin ikinci kocasÄ± Jason Momoa'dan boÅŸanmasÄ±ndan sonra ilk kamuoyu iÃ§ine Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ydÄ±.

Bunun Ã¶ncesinde birkaÃ§ kez paparazzi tarafÄ±ndan sokakta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti Bonet. Bir kez de kÄ±zÄ±nÄ±n lise mezuniyet tÃ¶reninde eski kocasÄ± Momoa ile bir araya gelmiÅŸti.

Bonet, Jason Momoa ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde saÃ§Ä±nÄ± dÃ¼zenli olarak boyuyordu.Â



GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re sonradan upuzun saÃ§larÄ±nÄ± grileÅŸmiÅŸ haliyle bÄ±raktÄ±.

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Ä°lk kez Paris'te kendi isteÄŸiyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve uzun uzun poz verdi. Genellikle uyguladÄ±ÄŸÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± giyim tarzÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Bonet ile ilgili en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise gri saÃ§larÄ±ydÄ±.

Belli ki Bonet, kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan sonra kendini doÄŸal akÄ±ÅŸa bÄ±rakÄ±p saÃ§Ä±nÄ± boyamaktan vazgeÃ§miÅŸti.Â



Ä°DDÄ°ALI YAPIMLARDA ROL ALDI

Kariyerine gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±larak baÅŸlayan Lisa Bonet, daha 17 yaÅŸÄ±ndayken Cosby Show'da Denise Huxtable karakterini canlandÄ±rarak dikkat Ã§ekti.

SonrasÄ±nda dÃ¶neminin bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ dizisi olan A Different World iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Bunun ardÄ±ndan baÅŸrollerini Mickey Rourke ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Angel Heart adlÄ± filmde oynadÄ± ve bu yapÄ±m bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.Â

Enemy Of State High Fidelity, Biker Boyz onun rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan bazÄ±larÄ±.



Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° DE ÃœNLÃœ Ä°SÄ°MLERLE YAPTI

Lisa Bonet, bir dÃ¶nem Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndeme geliyordu. BaÅŸÄ±ndan iki uzun evlilik geÃ§ti. 1987 ile 1993 arasÄ±nda Lenny Kravitz ile evlendi ve bir Ã§ocuk sahibi oldu.

SonrasÄ±nda aÅŸkÄ± bir film konusu bile olabilecek Jason Momoa ile 2014 ve 2024 arasÄ±nda bir yuva kurdu. Bir kÄ±z ve bir erkek Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

Bonet ile Momoa'nÄ±n Ã¶rneÄŸine az rastlanÄ±r iliÅŸkisini hatÄ±rlamak gerekirse...

Momoa, kendisinden 12 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Bonet'yi ilk kez 8 yaÅŸÄ±ndayken ekranda gÃ¶rdÃ¼. Ã‡ocuk kalbiyle ona aÅŸÄ±k oldu. Hatta annesine bu gÃ¼zel kÄ±zla evleneceÄŸini bile sÃ¶yledi.

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YÄ±llar sonra Momoa da Ã¼nlÃ¼ oldu ve yolu Lisa Bonet ile kesiÅŸti. GerÃ§ekten de Ã§ocukluk hayalini gerÃ§ekleÅŸtirip onunla evlendi.

Ã‡iftin, gÃ¶zlerden uzak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutlu evliliÄŸi aslÄ±nda 2022'de sona erdi. Ama ikisi de Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karmayÄ± sevmediÄŸi iÃ§in bunu aÃ§Ä±klamalarÄ± uzun sÃ¼rdÃ¼.

Lisa Bonet ile Jason Momoa, 2024 yÄ±lÄ±nda resmen boÅŸandÄ±.

Eski Ã§ift, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda kÄ±zlarÄ± Lola Iolani'nin lise mezuniyet tÃ¶reninde bir araya geldi.Â