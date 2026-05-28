Daha 17 setinde ilk bayram

TATLI SÜRPRİZ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ekran yolculuğuna 31 Mayıs’ta başlayacak Daha 17’de bayramlaşma, öğle yemeği molasında gerçekleşti. Aras’ı canlandıran Çağan Efe Ak ile Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat, masaları tek tek gezdi. İkili, oyuncu arkadaşlarına ve set ekibine Bodrum’un dünyaca ünlü mandalinalarından yapılan özel lokumu ikram ederek herkesle bayramlaştı. Bu tatlı sürpriz yüzleri güldürürken, ekibin kısa sürede kurduğu sıcak bağı da gözler önüne serdi.

KARAVANLARI TEK TEK GEZDİLER

Setteki bayramlaşma coşkusu yemek alanıyla sınırlı kalmadı. Genç yetenekler, yönetmen Emre Kabakuşak’a monitör başında sürpriz yaptı. Kabakuşak ve öğrencileri “Birlikte nice bayramlara” temennisiyle projeye olan güvenlerini ortaya koydular. Berra Ahsen Uslu (Ezgi) ve Helin Elveren (Deniz) daha sonra karavanları tek tek ziyaret etti. O sırada saç-makyaj karavanında hazırlık yapan Çağdaş Onur Öztürk (Serhat), karşısında oyuncu arkadaşlarını görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. Üçlü arasındaki esprili diyaloglar setin enerjisini yükseltti. Kostüm ekibi de geleneksel kolonya ikramıyla bu samimi anlara eşlik etti.

ARAS’IN ETKİLEYİCİ HİKÂYESİ

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabasını merkezine alan Daha 17, güçlü bir aile hikâyesi sunuyor. Dramatik yapısı ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizide, geçmişin izlerini süren Aras’ın mücadelesi öne çıkıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, genç yeteneklerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Kadroda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

BÜYÜK RANDEVU BU PAZAR

Sadece hikâyesiyle değil, set arkasından yansıyan samimi enerjisiyle de şimdiden merak uyandıran, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.