Daha 17 sadece Kanal D'de

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Bodrum’da çekilen Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17, daha ilk haftasından izleyicilerin kalbini çaldı. Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın (Çağan Efe Ak), kardeşini bulma yolculuğuna milyonlar ortak oldu. Genç oyuncuların kendi yaş gruplarındaki karakterlere hayat verdiği yapımda ikinci bölümden itibaren yeni bir dönem başlayacak. Bir aile hikâyesi etrafında şekillenen duygusal anlatım, aşk rüzgârları ve Bodrum’un eşsiz atmosferi pazar akşamları sadece Kanal D ekranında yaşanacak.

GENÇLER VE SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

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Daha 17’nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

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PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları sadece Kanal D’de.