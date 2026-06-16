Daha 17 milyon izlendi

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REKORLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen dizisi Daha 17’nin rüzgarı tüm Türkiye’yi sardı. Genç oyuncuların kendi yaş gruplarındaki karakterlere hayat verdiği yapım, üç haftalık ekran yolculuğuna birçok başarı sığdırdı. İlk bölümüyle 3 günde 10,3 milyon izlenmeye ulaştı. Sonraki bölüm, ikinci bölümler arasında en kısa sürede 10 milyon izlenmeye ulaşan dizi oldu. Daha 17 şimdi de ikinci bölümüyle bir haftada 17 milyon izlenmeye erişti.

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50 MİLYONA RAMAK KALDI

Aile bağları, kardeşlik, dostluk ve aşk temaları daha ilk bölümden izleyicileri içine çekti. Geçmişine ulaşmaya çalışan Aras’ın (Çağan Efe Ak) öyküsüne milyonlar ortak oldu. Tatil cenneti Bodrum’un eşsiz fonunun eşlik ettiği Daha 17’nin başarısı hem reytinglere hem Youtube izlenmelerine yansıdı. Dizi ilk üç bölümüyle toplamda 48 milyon görüntülenmeyi geçerek 50 milyona göz kırptı.

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EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DİZİ

Daha 17, son 10 yılda, üçüncü bölümler arasında en iyi çıkış yapan dizi olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya Tüm Kişiler’de 7,70 izlenme oranıyla erişti. Yorumlar ve paylaşımlarla dijital mecralarda da pazar akşamının en çok konuşulan yapımı unvanını aldı. Dizinin başarısı Türkiye ile de sınırlı kalmadı. Rusya’nın önde gelen dijital yayın platformlarından IVI’nin kataloğuna giren Daha 17, adını top 10’a yazdırdı.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, gençlerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

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PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.