Daha 17 bomba gibi geliyor... 'Teoman narsist bir karakter'

Haberin Devamı

“ÇEKİMLER ÇOK KEYİFLİYDİ”

Adrenali yüksek bir işin içinde olduklarını söyleyen Ata Yaşat, ekip arkadaşlarıyla güçlü bir uyum yakaladıklarını belirtti. Oyuncu kadrosuyla çalışmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Yaşat, “Arkadaşlarımı çok seviyorum. Çekimler çok keyifliydi” dedi.

“TEOMAN KENDİNİ BODRUM’UN SAHİBİ SANAN BİRİ”

Canlandırdığı Teoman karakteri hakkında da konuşan Ata Yaşat, karakterin narsist ve eğlenceli yönlerine dikkat çekti. Genç oyuncu, “Teoman narsist bir karakter, kendini seviyor. Ailesi tarafından zorluk yaşamamış biri. Kendini Bodrum’un sahibi gibi görüyor. Eğlenceli yönleri de var kötü tarafları da…” dedi.

Haberin Devamı

“OYNAMASI ÇOK EĞLENCELİ BİR KARAKTER”

Karakterini çok sevdiğini ve Teoman ile ortak yönleri olduğunu da dile getiren oyuncu şöyle konuştu: Teoman bir şeyleri yaparken çok eğleniyor, ben de öyleyim. Oynaması çok eğlenceli bir karakter.

“DAHA 17 YAZ ENERJİSİYLE GELİYOR”

İzleyicileri yüksek enerjili bir hikâyenin beklediğini söyleyen Ata Yaşat, dizinin özellikle gençlik heyecanını yansıtacağını söyledi. Yaşat, “Yüksek bir enerji var ve bu seyirciyi yakalayacaktır. Herkes işine çok odaklı. Dizimiz yaz enerjisiyle dolup taşacak. Daha 17 bomba gibi geliyor” dedi.

İLK BÖLÜM 31 MAYIS PAZAR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı “Daha 17”, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.