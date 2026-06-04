Daha bu yaşında herkesi hizaya getirdi! 'Taht ona kalmayacak ki' deyip geçmeyin

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Elbette bu konuda ailenin, kendini konumuna adamış üyelerinin büyük etkisi var. Üstelik kim olursa olsun sadece tahttaki kişi de değil bu aileyi ayakta tutan.

Elbette ailenin başı o. Ama ona bilerek ya da bilmeyerek destek olan başkaları da var.

İşte yeni kuşaklarda bu işi yapan bir aile üyesi var şimdi. Görünüşe göre bu kişi "iktidar" ruhunu, doğuştan damarlarında dolaşan kanda taşıyor.

Üstelik daha bir çocuk olmasına rağmen.

KARDEŞLERİNİ KONTROL EDİYOR

Aileyi yakından takip edenlerin kolayca tahmin ettiği gibi bu kişi, Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'ın ortanca çocuğu olan Prenses Charlotte.

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Henüz 11 yaşında olan Charlotte, büyük kardeşi George ile küçük ve yaramaz kardeşi Louis arasında bir "orkestra şefi" görevi üstleniyor.

Doğrusu, geleceğin kralı olan babası William'ın da bu durumdan memnun olduğunu söylemeye hiç gerek yok.

Prenses Charlotte, daha küçücük yaşlarından bu yana ailedeki katı protokol kurallarını gayet iyi bir şekilde uyguluyor.

Bu konuda eğitim gördüğü kesin. Ama içinden gelen bir dürtüyle bu konuda beklenenin çok üzerinde olgun tavırlar sergiliyor.

BAZEN BAKIŞLARI, BAZEN KÜÇÜK UYARI İŞARETLERİ

Kate ile William'ın tam kadro aile olarak katıldığı bütün etkinliklerde Charlotte büyük kardeşi, 13 yaşındaki George ile yaramazlığını artık dünyanın bildiği 8 yaşındaki Louis'yi büyük bir ustalıkla idare ediyor.

Charlotte bunu da uygun davranmadığına inandığı kardeşlerine küçük dokunuşlar, incelikli uyarı hareketleri ve sözleri, bunlar yetmediğinde de sert bakışlarla yapıyor.

Küçük prenses bunun örneklerinden birini de 2022 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde sergilemişti.

Kraliçe'nin naaşı önlerinden geçerken George'a "Başını eğmen gerekiyor" diyerek onu uyardı. Böylece ağabeyinin protokol kurallarını ihlal etmemesini sağladı.

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Daha da ötesinde geleceğin kralı George bile bazen yaptığından emin olmadığında kardeşine bakarak yardım istiyor.

HAŞARI KARDEŞİNİ BİLE SAKİNLEŞTİRDİ

Charlotte yine dünyanın gözleri önünde gerçekleşen başka bir etkinlikte de kardeşlerini idare etme konusunda nasıl da usta olduğunu gözler önüne serdi.

Küçük Louis, daha önce katıldığı bütün etkinliklerde protokol kurallarını hiçe sayan, hatta bazen şımarıklığa varan tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Kral Charles'ın taç giyme törenine de ailesiyle birlikte katılacağı bilindiğinden meraklı gözler de Louis'ye çevrilmişti.

İşte o önemli törende Charlotte, afacan kardeşini elinden tutup yanından ayırmadan törene zarar verecek herhangi bir kural dışı davranış sergilemesini engelledi.

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AİLENİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR

Birçok kişiye göre Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhuna sahip olan Charlotte, ailenin geleceği açısından da önemli bir figür olarak görülüyor. Bu konuda benzetildiği kişi de dedesi Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne.

Ailedeki en yüksük unvana yani "Princess Royal" unvanına sahip olan Anne, geride kalması gerektiğinde hiç yerinmeden bunu yapıyor.

Öne çıkması gerektiğinde de hiç geri adım atmıyor. 75 yaşında olmasına rağmen gerektiğinde üniforma bile giyip at biniyor.

İşte Charlotte daha küçücük yaşında babasının halasına da benzetiliyor. Gelecekte tahta çıkacak ağabeyi George'un da en büyük desteği olarak görülüyor daha şimdiden.

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ÜÇ KARDEŞİN İÇİNDE ASLINDA YÖNETİCİLİĞE EN YAKIN OLANI

Aslına bakılırsa Galler kardeşlerin hepsi geleceğe uygun şekilde yetiştiriliyor. Hepsi işinin ehli olarak bilinen dadıları Maria Teresa Borrallo hepsini aynı ciddiyette yetiştiriyor.

Ama görünüşe göre onun verdiği eğitimden en çok nasiplenen kardeş de Kate ile William'ın ortanca çocuğu ve tek kızı Charlotte.

Hatta onun bu kendinden emin ve yönetmeyi seven kişiliği nedeniyle geçmiş yıllarda tahta geçmesi gereken kişinin çekingen görünen George değil, Charlotte olduğu bile konuşuluyordu.