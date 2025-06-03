'Dağ köyüne taşınıyorum' dedi zümrüt denizlerde ortaya çıktı

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45 yaşındaki yıldız önce Jeremy Parisi'nin ailesinin yaşadığı ve düğünlerinin de yapıldığı İtalya'daki Arpino köyüne yerleşeceğini açıkladı.

Hatta bunun için İngiltere'de bulunan ve yıllar önce satın alıp bin bir emekle ve servetle restone ettirdiği kır evini sattı.

BÜYÜK AŞKININ YENİ YAŞINI KUTLADI

Sonra da "Ben artık evli bir kadınım... Rol gereği de olsa başka bir erkeğe aşıkmış gibi davranamam. Zaten iyi bir oyuncu da değilim" diye mesleğinin bu kısmına veda etti.

Aslına bakılırsa Kelly Brook, öyle tam olarak köy hayatına da geçmedi.

Ama gerçekten oyunculuğu bıraktı, belli bir süreliğine de olsa kocasının köyünde yaşadı ve bir TV kanalı için program hazırlıklarına başladı.

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Diğer yandan da Kelly Brook, hayatın keyfini de çıkarıyor. Güzel yıldız son olarak zümrüt yeşili denizlerde güneşin ve aşkın tadına varırken ortaya çıktı.



Bunun da odak noktasında kocası Jeremy Parisi vardı.

FRANSA'DAKİ KUTLAMALAR BİR HAFTA SÜRDÜ

Kelly Brook, Parisi'nin 40 yaşına girmesi şerefine bir Fransa tatiline çıktı. Bunun için de Cote d'Azur'u seçti çift.

Hayatında artık 30'lu rakamları bitirip 40'lara geçiş yapan Parisi'nin bu önemli gününün kutlamaları bir hafta öncesinden başladı. Çift, kutlama için Fransa'yı tercih etti.

Orada hem Jeremy Parisi'nin ailesiyle hem de dostlarıyla buluştular. Bir ara da baş başa kaldılar.

Kelly Brook, son bir yıldır yaptığı çarpıcı açıklamalarla ve hayatına dair aldığı yeni kararlarla konuşuluyor.

Kellly Brook, geçen yıl çok önemli kararlar aldı... Önce kocası Jeremy'nin İtalya'daki Arpino köyüne yerleşeceğini açıkladı. Sonra da oyunculuğu bıraktı.

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ÖNEMLİ KARARLARIN MERKEZİNDE KOCASI VAR

Yıldız, yıllardır sürdürdüğü oyunculuğu bıraktığını geçen yıl açıklamıştı... Öncesinde de kocası Jeremy Parisi ile birlikte daha sakin bir hayat yaşamak için onun köyüne tayşınacağını sölledi

Zaten çiftin köy hayatı br reality şova da konu oldu.

"Ben artık evli bir kadınım... Kocam varken başka bir erkeğe aşık olmuş gibi yapamam" diyen Brook sonra da eklemişti: "Ben zaten kötü bir oyuncuyum."

Her ne kadar sunuculuk yaptığı radyo istasyonundaki görevine devam etse de kamera karşısından tamamen çekilmemiş olsa da Kelly Brook, oyunculuğu gerçekten de bıraktı.

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ARTIK KEYİFLİ PROJELERDE YER ALIYOR

O noktadan sonra da kelimenin tam anlamıyla keyfine bakıyor!

Kelly Brook son olarak geçtiğimiz hafta sonu yapılan Londra Maratonu'na katıldı. Kocası Jeremy Parisi ile birlikte maratonda ter döken Brook, işin sonunda sakatlandı ve tekerlekli sandalye ile hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Ama yine de hem kendisi hem de 39 yaşındaki kocası Jeremy Parisi, maratona katıldıkları için birer madalya sahibi de oldu.

GÜNEY AMERİKA'DA ÇEKİLEN BİR YARIŞMA PROGRAMINA KATILDILAR

Brook ondan önce de yine kocasıyla birlikte bir TV yarışmasına katıldı. Yıldız, geçen yıl Jeremy Parisi ile birlikte BBC'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Race Across The World'e mücadele etti. .

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Çift, o proje kapsamında Güney Amerika'da zorlu ama hayatlarına yeni tecrübeler katan bir yolculuğa çıktı.

Onun öncesinde de Kelly Brook, kocası Parisi ile İtalya'nın Arpino köyünde bu tür bir yaşama ayak uydurmaya çalıştı.

Hatta Parisi'nin ailesinin yaşadığı bu köydeki hayat da bir TV projesi olarak hazırlandı.

HAYALLERİNDEKİ AŞKI ONDA BULDU

"Hayatının aşkı" olarak tanımladığı İtalyan asıllı Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar dört kez nişanlanıp ayrılan Brook, sonunda 40'lı yaşlarının başında aşk hayatını düzene soktu.

Parisi, onun bir türlü bir denge tutturamadığı aşk hayatına hayal ettiği her şeyi getirdi.

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Kelly Brook, geçen yıl verdiği bir röportajda Jeremy Parisi'nin hayatını nasıl değiştirdiğini ve ona karşı neler hissettiğini anlattı.

Brook, Mirror'a verdiği röportajda "Bizim sektörümüzde Jeremy gibi birini bulmak zor. Onun farklı olduğunu hemen anladım. Eğer siz de onunla tanışırsanız anlarsınız..." diye konuştu.

Kelly Brook, başarısızlıkla sonuçlanan dört nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.

"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Kelly Brook , başarısızlıkla sonuçlanan dört nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.

"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Brook yine aynı röportajda kendisine yöneltilen "Bu sektörde onun gibi biriyle karşılaşabileceğine inanıyor muydun?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayatınızın aşkını bulmak için Hollywood'a gitmeyin. Orada yol boyu biraz eğlenebilirsiniz. Ama Hollywood'da kimse hayatının aşkıyla karşılaşmıyor. Onun başka bir yerde olacağını biliyordum."