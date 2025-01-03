D-Smart'tan yılın ilk kampanyası

Haberin Devamı

Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO, yılın ilk ayına özel birbirinden renkli içerikler hazırladı. TV’de ilk kez yayınlanan filmler, sürükleyici diziler, sömestr tatilindeki öğrencilerin keyifli dakikalar yaşayacağı çizgi yapımlar ve farklı ilgi alanlarına uygun belgeseller ocak ayı boyunca D-Smart GO’da olacak.

TÜRK SEYİRCİSİNİN GÖNLÜNE TAHT KURDU

Oyunculuk hayaliyle köyünden çıkan Hiam’ı şiirsel bir dille anlatan biyografik belgesel Bye Bye Tiberias, TV’de ilk kez Sinema TV kanalında yayınlanıyor. Filistin’in Oscar aday adayı olarak gösterilen film, bu yıl düzenlenen 43’üncü İstanbul Film Festivali’nde de gösterilerek Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu.

SPIDER MAN’IN AKIL HOCASI

Spider-Man filmlerinin son örneklerinden Madame Web TV’de ilk kez Sinema Aksiyon kanalında seyircinin karşısına çıkıyor. Spider-Man’in akıl hocalığını yapan Madame Web’in maceralarını konu alan filmde, Dakota Johnson ve Sydney Sweeney başrolleri paylaşıyor.

Haberin Devamı

KADINLAR HAYALET AVINDA

Sinema Komedi kanalında, Hayalet Avcıları serisinin 2016 yılı versiyonu olan Ghostbusters izleyicinin beğenisine sunuluyor. İlk Ghostbuster filmi temel alınarak çekilen filmde, New York’u basan hayaletlere karşı kadınlardan oluşan bir ekibin verdiği komik ve eğlenceli mücadele izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

VİOLET’İN MACERALARI

Vlad Marsavin'in yönettiği Wonderwell, 12 yaşındaki Violet’in kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Görsel olarak çarpıcı, duygu yüklü bir sinematik deneyimi sunan film, TV’de ilk kez Sinema Aile kanalında gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI HAYALİ

Maden ocağı yakınında çobanlık yapan bir çocuğun 2018 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nı görme hayalini konu edinen Through Rocks And Clouds, Sinema 1001’in etkileyici filmleri arasında yer alıyor.

KATAKULLİ SERİSİ

Yağızcan Konyalı ve Jessica May ikilisin oynadığı Katakulli serisinin 4 filmi, MovieSmart Türk kanalında yayınlanıyor. Katakulli: Tuzak ve Katakulli: Tam Zamanı TV’de ilk kez etiketiyle seyirci karşısına çıkıyor.

FEMOMEN DİZİ: OUTLANDER

Haberin Devamı

DiziSmart Premium kanalı, sevilen dizilerini seyirciyle bir araya getirmeye devam ediyor. Tüm dünyada fenomen olan Outlander dizisin final sezonunun ikinci kısmı, TV’de ilk kez ve sadece D-Smart izleyicisiyle buluşuyor.

YENİ DİZİ: RENEGADE NELL

Cesur, zeki bir kadın olan Nell Jackson’ın, haksız yere bir cinayetle suçlanmasını konu alan yeni dizi Renegade Nell, her çarşamba FX kanalında yayınlanacak. Nell Jackson, izleyenleri 18. yüzyıl İngiltere’sinde epik bir maceranın içine sürükleyecek.

TATİL KEYFİ

Sömestr tatiline çıkan öğrenciler, D-Smart’ta eğlenceye doyuyor. Çocuk kanallarından ÇocukSmart’ta Leliko ve Ayas, Moonbug’da Rob the Robot ve Little Angel, Cartoon Network’te yepyeni bir seri Beyblade X! ve Kafadar Ayıcıklar tatil keyfini katlıyor. Cartoonito kanalında Mush Mush ve Arkadaşları ile Mr. Bean, Disney Jr.’da Mickey Mouse Eğlence Evi ve Marvel Spidey ve İnanılmaz Arkadaşları gibi çok sevilen çizgi içerikler yer alıyor.

Haberin Devamı

YEPYENİ BELGESELLER

D-Smart, Ocak’ta belgesel tutkunlarına da unutulmaz bir ay yaşatıyor. National Geographic’de yeni seriler Kıyamet Havaları ve Esrarengiz Adalar, National Geographic WILD kanalında Heartland Veterinerleri ve Çin'in Gizli Krallıkları, Discovery kanalında da yeni sezonuyla Ed Stafford ile Kurtuluş Öyküleri ve Dünyanın En İyi Arabaları meraklılarını bekliyor.

YILLIK SADECE 399,99 TL

Sinema ve dizi sevenler, D-Smart GO’nun Ocak ayına özel kampanyasından faydalanarak film-dizi paketine, yıllık sadece 399,99 lira ödeyerek sahip olabilecek.