×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

D-Smart'ta kahkaha dolu hafta sonu

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart#Nadide Hayat#Benim Adım Feridun
D-Smartta kahkaha dolu hafta sonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:24

D-SMART, hafta sonunu eğlenerek geçirmek isteyenler için yönetmen Çağan Irmak’ın imzasını taşıyan iki komedi filmini ekrana getiriyor.

Haberin Devamı

Başrolü usta oyuncular Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in üstlendiği “Nadide Hayat”, yarın akşam saat 20.00’de MovieSmart Türk’te ekrana gelecek.

Film, eşini kaybettikten sonra önce okul sıralarına dönen, sonra da mavi sularda bir maceraya atılan 50 yaşındaki Nadide’nin hikâyesini konu alıyor.

Çağan Irmak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Benim Adım Feridun” filmi de 22 Eylül Pazar akşamı saat 22.00’de yine MovieSmart Türk’te yayınlanacak.

Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin, Suzan Aksoy ve Tarık Pabuççuoğlu’nun rol aldığı yapım, sevgilisi tarafından terk edilen Ersan’ın güzeller güzeli Hayal’i görmesiyle yeni
kimliğine daha sıkı sarılmasını konu ediniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#D-Smart#Nadide Hayat#Benim Adım Feridun

BAKMADAN GEÇME!