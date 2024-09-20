D-Smart'ta kahkaha dolu hafta sonu

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Başrolü usta oyuncular Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in üstlendiği “Nadide Hayat”, yarın akşam saat 20.00’de MovieSmart Türk’te ekrana gelecek.

Film, eşini kaybettikten sonra önce okul sıralarına dönen, sonra da mavi sularda bir maceraya atılan 50 yaşındaki Nadide’nin hikâyesini konu alıyor.

Çağan Irmak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Benim Adım Feridun” filmi de 22 Eylül Pazar akşamı saat 22.00’de yine MovieSmart Türk’te yayınlanacak.

Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin, Suzan Aksoy ve Tarık Pabuççuoğlu’nun rol aldığı yapım, sevgilisi tarafından terk edilen Ersan’ın güzeller güzeli Hayal’i görmesiyle yeni

kimliğine daha sıkı sarılmasını konu ediniyor.