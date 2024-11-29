D-Smart'ta her zevke uygun filmler hafta sonuna renk katıyor

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Burası Mafya Buradan Çıkış Yok: Çalgı Çengi İkimiz

Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı filmin baş rollerini; Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşıyor. Çalgı Çengi’nin devam filmi olan Çalgı Çengi İkimiz, düğün şarkıcılığı yapan iki Ankaralının yaşadığı komik olayları odağına alıyor.

Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacakları bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.

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Yeniden Doğuşun Hikayesi: Şuursuz Aşk

Yönetmenliğini Umut Ertek’in üstlendiği dram ve romantik türündeki “Şuursuz Aşk”ta; İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Tuncer Salman, Ruhi Sarı, Volga Sorgu, Seher Terzi, Ayşegül Günay, Emir Çiçek ve Emir Benderlioglu gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

1980 ihtilalinin gölgesinde, imkânsız gibi görünen Menekşe ile Yusuf'un sıra dışı ve etkileyici aşk hikayesi anlatılıyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde gözlerini açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusuyla tanışır. Bu durum, onların yeniden doğmalarına sebep olacaktır.