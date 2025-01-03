D-Smart’ta eğlence hız kesmiyor

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KEMAL’İN BAŞI BELADAN KURTULABİLECEK Mİ?

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun üstlendiği filmde, Yağızcan Konyalı, Jessica May, Alper Baytekin, Saniye Samra, Necat Bayar, Hüseyin Turunç, Kadriye Çetinkaya, Ayhan Sicimoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Film; öksüz ve yetim bir çocukluk geçiren Kemal’in hayatına odaklanıyor. Her şeyini, kendisini büyüten mahallesinin güzel insanlarına borçlu olduğunu düşünen Kemal, daha çocuk yaşlarda “büyüyünce bana kol kanat geren bu insanları hiçbir zaman darda koymayacağım” diye kendi kendine söz vermiştir. Ama, Kemal büyümüş ve hırsız olmuştur. Kemal’in vicdanı ağır basar ve hırsızlığı bırakmaya karar verir. Ne var ki Kostirik’in aldığı son bir iş vardır. Kostirik, bu işi de halledip sonra tövbe etmesi için Kemal’e ısrar eder. Kostirik’in ısrarına dayanamayan Kemal bunu kabul eder. Üç magandanın elinden kurtardığı İtalyan kız yüzünden de ne büyük bir belaya bulaştığının henüz farkında değildir.

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Katakulli, 4 Ocak Cumartesi 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da seyirciyle buluşuyor.

EMİR’İN “ADALET”İ

Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu “Adalet”te; Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar, Cüneyt Aksakal, Burak Sarımola, Yıldırım Memişoğlu, Güldeniz Açıkel, Caner Kurtaran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Filmde başrol olarak yer alan Emir karakteri, sınır ötesi bir operasyon sırasında kardeşi olarak gördüğü arkadaşını şehit verir. Yaşadığı bu travmanın ardından Emir, özel harekat biriminden ayrılarak, gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlar. Ancak hayatın onun için yaptığı planlar bambaşkadır. Hayatının ayrılmaz bir parçası olan dostlarının öldürülmesiyle Emir'in ardında bıraktığını düşündüğü geçmişi gün yüzüne çıkar. Emir, adaleti kendi elleriyle sağlamak için harekete geçer.

Adalet, 5 Ocak Pazar 20.00’de MovieSmart Türk’te ekranlarda.