D-Smart GO’dan yepyeni belgeseller

D-Smart GO şimdi de daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni belgeselleri izleyicilerle buluşturuyor. Belgeseller arasında “Sert Ünlüler”, “Açık Mutfak” ve “Ters Yön” de var. D-Smart GO’nun içeriğinin her geçen gün zenginleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren proje genel koordinatörü Başar Başarır, şöyle konuştu: “Tamamı yerli yapım ve özgün konulu bu belgeselleri izleyicilerle buluşturmak uzun zamandır üzerinde emek verdiğimiz bir çalışmaydı. İzleyen herkesin en az bizim kadar beğeneceğine inandığımız bu yerli belgeselleri D-Smart GO’da yayınlamaktan ayrıca sevinç duyuyoruz.”

Tamamı orijinal belgeseller D-Smart Go’da

Tamamı orjinal ve yerli olan belgeseller arasında rap’çileri konu edinen ‘Sert Ünlüler’, sıra dışı yemek kültürlerine odaklanan ‘Açık Mutfak’ ve hayalleri uğruna modern yaşamdan vazgeçenleri anlatan ‘Ters Yön’ yer alıyor.