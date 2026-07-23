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ŞEBNEM'İN HAMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Tanıtımda, Şebnem'in yurdun boşaltılmasına neden olan hamlesi ortalığı karıştırıyor. Hakan'ın, "Yurdun boşaltılması için karar çıkmış. Sahte rapor mu çıkarttın sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?" sözleri üzerine Şebnem'in, "Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?" yanıtı dikkat çekiyor.

TEOMAN, HAKAN'LA YÜZLEŞİYOR

Öte yandan Aras, Hakan'ın karşısına çıkarak, "Benimle gerçekten meseleniz ne?" diye hesap soruyor. Teoman'ın, "Senin sakladığın bir şey yok mu baba?" sözleri Hakan'ı köşeye sıkıştırırken, Teoman'ın öfkesi yeni bölümde yaşanacak yüzleşmenin habercisi oluyor.

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DENİZ'İN LEYLA'YI ŞAŞIRTAN SÖZLERİ

Tanıtımın en can alıcı anı ise Deniz ile Leyla'nın okulda yaptığı konuşma oluyor. Leyla'nın, "Bizimkisi oyundu sadece" sözlerine karşılık Deniz'in, "Adı öyle olabilir belki ama... Sadece adı öyle. Çünkü Aras sana aşık" demesi, hem Leyla'yı hem de izleyiciyi şaşkına çeviriyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.