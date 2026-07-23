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'Çünkü Aras sana aşık'

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Çağan Efe Ak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:12

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Daha 17’nin yeni bölüm tanıtımı heyecan uyandırdı. Şebnem (Nesrin Cavadzade), yurdun kapanmasına neden olan hamlesini yaparken Aras (Çağan Efe Ak) ile yeniden karşı karşıya geliyor. Deniz (Helin Elveren) ise Leyla’ya (Ceren Ayruk) Aras’ın ona aşık olduğunu itiraf ediyor.

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ŞEBNEM'İN HAMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Tanıtımda, Şebnem'in yurdun boşaltılmasına neden olan hamlesi ortalığı karıştırıyor. Hakan'ın, "Yurdun boşaltılması için karar çıkmış. Sahte rapor mu çıkarttın sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?" sözleri üzerine Şebnem'in, "Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?" yanıtı dikkat çekiyor.

Çünkü Aras sana aşık

TEOMAN, HAKAN'LA YÜZLEŞİYOR

Öte yandan Aras, Hakan'ın karşısına çıkarak, "Benimle gerçekten meseleniz ne?" diye hesap soruyor. Teoman'ın, "Senin sakladığın bir şey yok mu baba?" sözleri Hakan'ı köşeye sıkıştırırken, Teoman'ın öfkesi yeni bölümde yaşanacak yüzleşmenin habercisi oluyor.

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Çünkü Aras sana aşık

DENİZ'İN LEYLA'YI ŞAŞIRTAN SÖZLERİ

Tanıtımın en can alıcı anı ise Deniz ile Leyla'nın okulda yaptığı konuşma oluyor. Leyla'nın, "Bizimkisi oyundu sadece" sözlerine karşılık Deniz'in, "Adı öyle olabilir belki ama... Sadece adı öyle. Çünkü Aras sana aşık" demesi, hem Leyla'yı hem de izleyiciyi şaşkına çeviriyor.

Çünkü Aras sana aşık

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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#Daha 17#Kanal D#Çağan Efe Ak

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