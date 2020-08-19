Cüneyt Arkın Osmanlı dizisinde

Sürpriz haberi dizinin yapımcılığını, proje tasarımını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu: “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın.” Bozdağ, Arkın’ın hangi karakteri canlandıracağını ise açıklamadı.