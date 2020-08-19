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Televizyon
Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:30,Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın Osmanlı dizisinde

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Cüneyt Arkın Osmanlı dizisinde
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TÜRK sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, ikinci sezon hazırlıkları devam eden “Kuruluş Osman” dizisinin kadrosuna katıldı.

 Sürpriz haberi dizinin yapımcılığını, proje tasarımını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu: “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın.” Bozdağ, Arkın’ın hangi karakteri canlandıracağını ise açıklamadı.

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