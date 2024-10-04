Cumhuriyet'in ilk operası beyazperdede

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25 EKİM’DE VİZYONDA

Besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun’un Mustafa Kemal Atatürk’ün talebi üzerine 1 ay gibi kısa bir sürede hazırladığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk operası olan “Özsoy Operası”nın hikâyesi beyazperdeye taşınıyor. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi onuruna sahnelenen operanın perde arkasında yaşananları konu alan BKM yapımı “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, 25 Ekim’de vizyona girecek.



Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Ertan Saban canlandırdı.



Birce Akalay filmden fotoğraflarını “Ülkemizin ilk kadın opera sanatçısı Nimet Vahit olarak karşınızda olmaktan gurur duyuyorum” notuyla paylaştı.



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DEV OYUNCU KADROSU



1.5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından Ankara’da 8 haftada çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı”nın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturdu. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Ertan Saban, Ahmet Adnan Saygun’u ise Salih Bademci canlandırdı. Filmde ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık da rol aldı.