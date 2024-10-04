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Cumhuriyet'in ilk operası beyazperdede

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Ahmet Adnan Saygun#Özsoy
Cumhuriyetin ilk operası beyazperdede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 08:23

Atatürk’ün talebiyle Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ilk Türk operası “Özsoy”un perde arkasındaki hikâye film oldu. “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 25 Ekim’de vizyona girecek.

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25 EKİM’DE VİZYONDA

Besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun’un Mustafa Kemal Atatürk’ün talebi üzerine 1 ay gibi kısa bir sürede hazırladığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk operası olan “Özsoy Operası”nın hikâyesi beyazperdeye taşınıyor. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi onuruna sahnelenen operanın perde arkasında yaşananları konu alan BKM yapımı “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, 25 Ekim’de vizyona girecek.

Cumhuriyetin ilk operası beyazperdede

Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Ertan Saban canlandırdı.

Cumhuriyetin ilk operası beyazperdede

Birce Akalay filmden fotoğraflarını “Ülkemizin ilk kadın opera sanatçısı Nimet Vahit olarak karşınızda olmaktan gurur duyuyorum” notuyla paylaştı.

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DEV OYUNCU KADROSU

1.5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından Ankara’da 8 haftada çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı”nın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturdu. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Ertan Saban, Ahmet Adnan Saygun’u ise Salih Bademci canlandırdı. Filmde ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık da rol aldı.

Cumhuriyetin ilk operası beyazperdede

Salih Bademci yapımda Ahmet Adnan Saygun’a, Melis Sezen de Saygun’un eşi Mediha Boler’e hayat verdi.

Cumhuriyetin ilk operası beyazperdede

Salih Bademci, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”nı filmin sloganıyla duyurdu: “Gerçek bir hikâye, gerçeküstü bir mücadele.”

 

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Ahmet Adnan Saygun#Özsoy

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