'Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadı' tartışmalarına Özcan Deniz'den videolu cevap!

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Özcan Deniz, Kıbrıs’taki Elexus Otel’in 28 Ekim’de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konser verdi.

Şarkıcının bayramı kutlamadığı ve “10’uncu Yıl Marşı”nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı öne sürüldü.

Seyircilerin durumu protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Özcan Deniz iddialara, “Konserde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır.' sözleriyle cevap verdi.

Çok konuşulan konserin görüntülerini de yayınlayan Deniz, '28 Ekim konserimde Cumhuriyet'in 100. yıl konuşmamın bir kısmı. Neyse... Allah'a emanet olun. 100. yılımız tekrar kutlu olsun. Nice yıllara.' mesajını paylaştı.

Deniz'in yayınladığı görüntülerde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı ortaya çıktı.