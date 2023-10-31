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'Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadı' tartışmalarına Özcan Deniz'den videolu cevap!

Güncelleme Tarihi:

#Özcan Deniz#Kıbrıs#100. Yıl
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 10:28

Kıbrıs’ta konser veren Özcan Deniz’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10. Yıl Marşı”nı söylemeden sahneyi terk ettiği için yuhalandığı öne sürüldü. İddiaları yalanlayan şarkıcı, konserde yaptığı 100. yıl konuşmasının videosunu paylaştı.

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Özcan Deniz, Kıbrıs’taki Elexus Otel’in 28 Ekim’de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konser verdi.

Şarkıcının bayramı kutlamadığı ve “10’uncu Yıl Marşı”nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı öne sürüldü.

Seyircilerin durumu protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Özcan Deniz iddialara, “Konserde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır.' sözleriyle cevap verdi.

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Çok konuşulan konserin görüntülerini de yayınlayan Deniz, '28 Ekim konserimde Cumhuriyet'in 100. yıl konuşmamın bir kısmı. Neyse... Allah'a emanet olun. 100. yılımız tekrar kutlu olsun. Nice yıllara.' mesajını paylaştı.

Deniz'in yayınladığı görüntülerde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadı tartışmalarına Özcan Denizden videolu cevap

 

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#Özcan Deniz#Kıbrıs#100. Yıl

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