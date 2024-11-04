Cumhuriyet coşkusu Tay TV’de!

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ÜST DÜZEY KATILIM

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın ev sahipliğindeki yarışları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Kemal Yeni, Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ve Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz takip etti. Hıncahınç dolan hipodromda 7’den 70’e her yaştan yarışsever keyif dolu anlar yaşadı.

ZAFER “DENİZ EFE”NİN

Sezonun en önemli yarışlarından olan 44’üncü Cumhuriyet Koşusu’na 3 yaş üstü safkan Arap atları katıldı. 1600 metre çim pistte 18 atın kıyasıya rekabeti izleyenleri heyecanlandırdı. Cumhuriyet Koşusu’nda Arif Çelik’in “Deniz Efe” isimli atı, jokeyi Ahmet Çelik ile zafere ulaştı.

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DRAGON FLAME TUTULAMUYOR

1939’dan beri düzenlenen ve yarışçılık geleneğinin en köklü müsabakalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda ise 3 yaş üstü safkan İngiliz atları mücadele etti. 2400 metre çim piste koşulan yarışta, 10 safkan finişi ilk görmek için yarıştı. Emrah Agun’un sahibi olduğu “Dragon Flame” adlı safkan, jokeyi Akın Sözen ile rakiplerini geride bıraktı. Bu yıl Gazi Koşusu Kupası’nın da sahibi olan Dragon Flame, 86’ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu kazandı.

Dragon Flame sahibi Emrah Agun ve Antrenör Engin Bekiroğulları Tay TV'ye verdikleri röportajda, 2025 yılında yurt dışı hedeflerinin olduğunu açıkladı.

TAY TV FARKI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’nci yılı anısına düzenlenen yarışlar, özel röportajlar, koşu öncesi ve sonrası değerlendirmeler TAY TV farkıyla ekrana geldi. Koşuları, televizyondan takip eden yarışseverler, Ankara’daki cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.