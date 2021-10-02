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Cuma'nın galibi “Arka Sokaklar”

#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin

Kanal D’nin, 16’ıncı sezonu ile ekrana gelen, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar” Cuma akşamı (01 Ekim) yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 597’inci bölümü Total kategoride 6,13 reyting 17,46 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...

 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin