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Cumalıkızık 25 yıl sonra 'Piyasa'yı ağırlıyor

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#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz
Cumalıkızık 25 yıl sonra Piyasayı ağırlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 11:08

Kanal D’nin iddialı yeni dizisi 'Piyasa' izleyiciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alan dizinin çekimleri Bursa’nın Cumalıkızık Köyü’nde ve Gölyazı’da devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girerek ‘evrensel’ bir değer kazanan tarihi yerlerden biri Cumalıkızık. Kanal D’nin efsane yapımı Kınalı Kar’dan 25 yıl sonra tekrar bir diziye ev sahipliği yapıyor. İlayda Alişan’ın hayat verdiği Münevver’in hayatını sürdürdüğü Cumalıkızık izleyiciye tarihi bir atmosfer sunuyor.

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ULUDAĞ’IN EN YAŞLI MİSAFİRİ CUMALIKIZIK

Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan Uludağ’ın eteklerinin en yaşlı misafiri Cumalıkızık, ‘Piyasa’ dizisiyle tekrar gündeme geldi. Gölyazı ve Cumalıkızık’ın tarihi evleri ve dikkat çeken yapısı izleyiciyi ekran başına bağlayacak.

Cumalıkızık 25 yıl sonra Piyasayı ağırlıyor

‘KINALI KAR’ KONAĞI HÂLÂ POPÜLER

Kanal D’nin efsane yapımlarından Kınalı Kar dizisiyle bilinirliği artan köy ve dizinin çekildiği konak hâlâ çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.  “UNESCO Dünya Miras Listesi”ne girerek evrensel bir değer de kazanan Cumalıkızık, 700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı’dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri, kültürel değerleri turistik ve doğal güzellikleriyle kültürel miraslar arasında yer alıyor.

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Cumalıkızık 25 yıl sonra Piyasayı ağırlıyor

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

Cumalıkızık 25 yıl sonra Piyasayı ağırlıyor

Piyasa cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

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#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz

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