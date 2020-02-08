Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:01,
Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.
Dizi, Tüm Kişilerde 9,96 reyting, 20,88 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar, yeni bölümüyle Cuma saat 20.00’de Kanal D’de!
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