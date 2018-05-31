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Çukur 32. bölüm yeni fragmanında Vartolu ve Selim İdris Koçovalı'nın karşısında

#Çukur#Yeni Bölüm Fragmanı#Dizifragman
Çukur 32. bölüm yeni fragmanında Vartolu ve Selim İdris Koçovalının karşısında

Çukur 32. bölüm yeni fragmanı ekranlardaki yerini aldı. 60 saniye süren Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu’nun 'Sizin devriniz artık kapandı Sayın İdris Koçovalı. Bundan sonra ben varım. Ben ve…' diyerek Selim’i İdris Koçovalı’nın karşısına çıkardığı Çukur yeni bölüm fragmanı dikkat çekiyor. İdris’in Selim’in ihanetine vereceği karşılık merakla beklenirken, yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor. İşte Çukur yeni bölümünden ilk görüntüler!

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İlk sahne ardından Çukur'un 32.  bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu. Yeni bölümden ilk sahnenin yayınlandığı bu fragmanda Yamaç'ın gerçekleri öğrenmeye başladığı ortaya çıkıyor. Dizinin ilk sahnesinde Selim, Emrah ve Nazım'dan Çukur için yeni bir hamle yapmalarını aksi takdirde sonlarının yaklaştığını söylüyor. Çukur yeni bölüm fragmanında ise Vartolu ve Selim'in İdris Koçovalı'nın karşısına çıktığı görüntüler ön planda! Peki, abisinin ihanetiyle sarsılan Yamaç ve İdris Koçovalı ne yapacak? Sena tarafından bıçaklanan Saadet'e ne olacak? Tüm bu soru işaretlerine yanıt Çukur'un 32. bölümünde gelecek. 

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un 31. Bölümünde; Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

 

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#Çukur#Yeni Bölüm Fragmanı#Dizifragman

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