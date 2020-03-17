Çukur'un son bölümü sonrası 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur, bu hafta 92. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Çukur'un yayınlanan son bölümüne Arık Böke Erdenet'in Yamaç'la karşı karşıya geldiği sahne damga vurdu. Oyuncu Barış Arduç'un hayat verdiği Arık Böke Erdenet karakterinin dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu. Gözler şimdi Çukur'un yeni bölüm fragmanında. Peki, Çukur'un son bölümü sonrası 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi 16 Mart Pazartesi akşamı 92. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Çağatay'ın tutuklanması ekran başındakileri heyecanlandırdı. Çukur'un son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından yeni bölüm fragmanı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.
Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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