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Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Çukur’un Seher’i Begüm Özkaya kimdir?

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Çukur’un Seher’i Begüm Özkaya kimdir?
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‘Kulkan Erdenet' karakteriyle katılan Genco Özak'ın ardından sürpriz bir isim daha Çukur’un kadrosuna dahil oldu. Begüm Akkaya, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, 'Çukur' dizisinde Seher karakterine hayat verecek. Özkaya, Son olarak 'Yeni Hayat' dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Peki, Çukur’un Seher’i Begüm Özkaya kimdir?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi gördü. Beşinci Boyut isimli dizi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Nergis Hanım) ödülü kazanan başarılı oyuncu Begüm Akkaya, uzun bir süredir ekran macerasını sürdüren Çukur dizisinin kadrosuna Seher rolüyle katıldı.

BEGÜM ÖZKAYA KARAKTERLERİ

Yeni Hayat - 2020
Kurşun - 2019
Aşk ve Gurur - 2016
Altınsoylar - 2016
20 Dakika - 2013
Bugünün Saraylısı - 2013
Acayip Hikayeler - 2012
Uçurum - 2012
Kapalıçarşı - 2009
Kendi Okulumuza Doğru - 2008
Yeşeren Düşler - 2006
Doktorlar - 2006
Beşinci Boyut - 2005

 

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