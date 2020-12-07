Çukur’un Kulkan Erdenet’i belli oldu – Genco Özak kimdir?
Çukur dizisinde Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet'i kimin oynayacağı merak konusuydu. Genç oyuncu Genco Özak, pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisinde Kulkan Erdenet’e hayat verecek. Peki, Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak kimdir?
Genco Özok Çukur dizisiyle gündem oldu. Daha önce Kocamın Ailesi, Vatanım Sensin, Söz gibi ekran projelerinden yer alan Genco Özak, Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıracak.
Genco Özak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin kadrosunda yer aldı. Genco Özak en son TRT 1 dizisi Güvercin’de Ökkeş karakterini canlandırmıştı.
Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.
GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2020 – Güvercin
2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)
2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)
2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)
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