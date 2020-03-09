Çukur'un Arık'ı Barış Arduç kimdir? İşte oyuncu Barış Arduç'un hayatı

Kiralık Aşk dizisi ile kariyeri parlayan ünlü oyuncu Barış Arduç Çukur dizisinin kadrosuna katıldı. Çukur'da Arık Böke Erdenet karakterine hayat verecek olan Barış Arduç'un Çukur'daki oyunculuk performansı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Barış Arduç kimdir kaç yaşındadır? İşte, Çukur'un Arık'ı Barış Arduç'un biyografisi.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987, İsviçre'de dünyaya geldi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.