Çukur'un 87. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları
Çukur dizisi bu hafta 87. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Öte yandan Çağatay, bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam edecek. Peki, Çukur'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta 87. bölümüyle yayınlanacak. Çukur'un yeni bölümüne kısa bir süre kala, fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Çukur'un 87. bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Çukur'un 10 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;
Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak.
Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.
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