Çukur’da Selim nasıl öldü?

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Çukur'un 7 Aralık'ta yayınlanan bölümünde Selim'in ölümü tüm Çukur izleyicilerini derinden etkiledi. Duygu dolu anların yaşandığı bölümde Selim'in, Yamaç'ın kollarında son nefesini verdiği veda sahnesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir bölümle Selim Koçovalı'ya hayat veren Öner Erkan, diziye veda etti. Herkesi gözyaşlarına boğan sahnenin ardından Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Necip Memilli ve Burak Dakak'ın etkileyici oyunculukları da uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

Koçovalı ailesinden intikam almak isteyen Çağatay, Selim'i bıçakladı. Çağatay'ın ele geçirdiği tapularla birlikte kanlar içinde mahalleye geri dönen Selim, son nefesini Çukur'da verdi. Son anlarında Yamaç'ın kollarında "Sen Çukur'dan çıkarsın ama Çukur senden çıkmıyor..." sözlerini söyleyen Selim'in, ölmeden önce İdris'i görmesi ise yüreklere dokunan anlara sahne oldu.

Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterini canlandıran Çağatay Erdenet, senaryo gereği öldürülerek diziden ayrıldı. Selim Koçovalı son nefesini Yamaç'ın kucağında verdi. Çukur dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur'dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoşçakal Öner Erkan." notu yer aldı.