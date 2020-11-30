Çukur'da Cumali ölecek mi?

Çukur dizisinin 4. Sezon 13. Bölüm fragmanına Çağatay Erdenet'in sözleri damga vurdu. Erdnet’in "Tapuları almaya mı geldiniz?" Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyin, güzel vakit geçirin. Cumali bey cehennemde görüşürüz” sözleri ardından Cumali’nin diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Cumali’nin akıbeti 30 Kasım tarihli bölümde belli olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.Yamaç ve Cumali İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.