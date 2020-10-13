Çukur'da Arık Böke Erdenet öldü mü?

Dördüncü sezonun açılışını kısa bir süre önce yapan Çukur, 12 Ekim Pazartesi akşamı 99. bölümüyle ekrana geldi. Çukur dizisinin 99. bölümünde Arık Böke'nin adamları mahalleye baskın yaptı. Bu baskının karşılığını vermek için harekete geçen Cumali Koçovalı, Arık Böke Erdenet’in karşısına çıktı . Arık Böke’nin “Seni doğmamış çocuğunun yanına göndereceğim” sözleri karşısında çılgına dönen Cumali, intikamını almayı başardı. Arık Böke’nin ölümü sosyal medyaya da damga vurdu.



Barış Arduç Instagram'dan yaptığı veda paylaşımıyla ayrıldığını duyurdu. Arduç, "Şahaneydi her şey. Bütün ekibe izleyicilerimize sarılıyorum" notunu yazdı.