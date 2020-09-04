Ã‡ukur yeni sezon fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.. Ã‡ukur ne zaman baÅŸlayacak

Ã‡ukur yeni sezonuyla Pazartesi ekranlara geri dÃ¶nÃ¼yor. Ã‡arpÄ±cÄ± geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tÄ±mda ArÄ±k BÃ¶ke Erdenet'in Ã‡ukur'a geldiÄŸi anlar dikkat Ã§ekerken, YamaÃ§ KoÃ§ovalÄ± ile aksiyon dolu dÃ¶vÃ¼ÅŸ sahneleri gerilimi arttÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte Ã‡ukur dizisinin yayÄ±nlanan son fragmanÄ± ve diziye yeni katÄ±lan isimler

YamaÃ§ ve ArÄ±k BÃ¶le Erdenet arasÄ±nda yaÅŸanacak mÃ¼cadele ÅŸimdiden merak uyandÄ±rÄ±rken, Cengiz Erdenet'in dengeleri nasÄ±l deÄŸiÅŸtireceÄŸi ise merak edilen diÄŸer bir konu.

Ã‡UKUR YENÄ° SEZON FRAGMANI

ÃœnlÃ¼ oyuncu Suna YÄ±ldÄ±zoÄŸlu yeni sezonda Ã‡ukur'da!

Yeni sezonu ÅŸimdiden merakla beklenen â€˜Ã‡ukurâ€™un oyuncu kadrosu her geÃ§en gÃ¼n sÃ¼rpriz bir isimle bÃ¼yÃ¼yor. Bir yandan Ã§ekimlere devam eden ekip, bir yandan da uzun bir aradan sonra sette Ã¶zlem gideriyor. Ã‡ukurâ€™un geniÅŸ oyuncu kadrosuna son olarak bir sÃ¼redir televizyon projelerinden uzak olan Ã¼nlÃ¼ isim Suna YÄ±ldÄ±zoÄŸlu dahil oldu. Dizide BarÄ±ÅŸ ArduÃ§â€™un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ArÄ±k BÃ¶ke Erdenetâ€™in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

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Usta isim Mustafa AvkÄ±ran yeni sezonda Ã‡ukur'da

Usta oyuncu Mustafa AvkÄ±ran, Ã‡aÄŸatay ve ArÄ±k BÃ¶ke Erdenetâ€™in babasÄ± Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sezonu bÃ¼yÃ¼k merakla beklenen Ã‡ukur iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Dizinin Ã§ekimlerine gÃ¼nler kala oyuncu kadrosuna sÃ¼rpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa AvkÄ±ran, Ã‡aÄŸatay ve ArÄ±k BÃ¶ke Erdenetâ€™in babasÄ± Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. KoÃ§ovalÄ±larla pek Ã§ok kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenetâ€™in ipleri eline almasÄ± bu sezonda Ã‡ukurâ€™da kartlarÄ±n yeniden daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±na yol aÃ§acak.

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