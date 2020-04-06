Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur bu akşam var mı, neden yok? 6 Nisan Pazartesi Show TV yayın akışı
Çukur dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çukur bu akşam var mı? sorusu 6 Nisan Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Dizinin son bölümünün heyecanla sona ermesinin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Yeni bölümde geri dönen Arık Böke Erdenet’in, Koçovalılar ve Erdenetler ile neler yapacağı merak konusu. Haberimiz içerisinden Show TV yayın akışına ve detaylara ulaşabilirsiniz.
Çukur yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Soruları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çukur 63. Bölüm fragmanı yayında mı? Yeni sezonda da zengin oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başaran dizide heyecan devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Barış Arduç, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı dizi çekimlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdi. Peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?
Çukur dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çukur dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.
Dizinin bölümlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi.
6 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kuaförüm Sensin
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk -Tekrar
18.45 Show Ana Haber-Canlı
20.00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
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