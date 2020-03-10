MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇukur yeni bölüm ilk sahne yayınlandı - Çağatay tutuklanıyor mu?
GeriTelevizyon Çukur yeni bölüm ilk sahne yayınlandı - Çağatay tutuklanıyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 10.03.2020 - 01:37,Son Güncelleme:/

Çukur yeni bölüm ilk sahne yayınlandı - Çağatay tutuklanıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çukur yeni bölüm ilk sahne yayınlandı - Çağatay tutuklanıyor mu?
Abone Olgoogle-news

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur'un yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici karşısına çıktı. Çukur'un 3. sezon 25. bölüm ilk sahne tanıtımında Vartolu ve Çağatay Erdenet buluşması ve polislerin Çağatay'ı götürmesi dizide önümüzdeki hafta heyecanlı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Çukur'un yeni bölüm ilk sahne tanıtımı ve son bölümde yaşananlara dair bazı bilgiler.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 9 Mart Pazartesi akşamı 3. sezon 24. bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Çukur'un bu haftaki bölümüne Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun damga vurdu. Yayınlanan bölümün hemen ardından Çukur yeni bölüm ilk sahne ekranlara geldi. İşte, Çukur'un 3. sezon 25. bölüm tanıtımı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak.

Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle