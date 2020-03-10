Çukur yeni bölüm ilk sahne yayınlandı - Çağatay tutuklanıyor mu?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur'un yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici karşısına çıktı. Çukur'un 3. sezon 25. bölüm ilk sahne tanıtımında Vartolu ve Çağatay Erdenet buluşması ve polislerin Çağatay'ı götürmesi dizide önümüzdeki hafta heyecanlı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Çukur'un yeni bölüm ilk sahne tanıtımı ve son bölümde yaşananlara dair bazı bilgiler.
Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 9 Mart Pazartesi akşamı 3. sezon 24. bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Çukur'un bu haftaki bölümüne Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun damga vurdu. Yayınlanan bölümün hemen ardından Çukur yeni bölüm ilk sahne ekranlara geldi. İşte, Çukur'un 3. sezon 25. bölüm tanıtımı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak.
Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.
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