Çukur yeni bölüm framganı yayınlandı.. Yamaç kaçırılıyor!

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Cumali tarafından vurulan Yamaç kaçırılıyor..Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyor.