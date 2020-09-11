Çukur yeni bölüm framganı yayınlandı.. Yamaç kaçırılıyor!
Çukur dizisi geçtiğimiz hafta yeni sezona merhaba derken, dizide izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşandı. Finalde Cumali'nin, Yamaç'ı vurması ise dizinin yeni bölümü için en merak edilen konulardan biri oldu. Dizinin ardından Yamaç öldü mü sorusu aranan konular arasında yer aldı. Peki Çukur dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve detaylar
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Cumali tarafından vurulan Yamaç kaçırılıyor..Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyor.
"Benim bir evlat daha kaybetmeye gücüm yok..."#çukur'un yeni fragmanı yayında! @cukurdizi @ayyapim pic.twitter.com/unkWJDdp4c— Show TV (@ShowTV) September 10, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle