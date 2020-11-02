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Televizyon
Haber Giriş: 02.11.2020 - 00:42 | Son Güncelleme:

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 9. bölüm 2 fragmanında Cumali Efsun'u vuracak mı?

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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 9. bölüm 2 fragmanında Cumali Efsun'u vuracak mı?
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Çukur 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çağatay Erdenet'in ortaya çıktığı son bölümün ardından Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Cumali'nin Yamaç'la yumruk yumruğa girmesi dikkat çekti. Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanına Cumali'ni Efsun'a silah doğrultup "İdris Koçavalı'nın selamı var" demesi ise damga vurdu. Peki, Cumali Efsun'u vuracak mı? Çukur'un 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde merak edilen sorular yanıt bulacak. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Çukur dizisi 2 Kasım Pazartesi akşamı diziseverlerin karşısına çıkacak. Show TV'de yayınlanan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cumali ve Yamaç'ın yumruk yumruğa girmesi dikkat çekti. İşte, Çukur'un merakla beklenen 101. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta dizide yaşanacaklarla ilgili merak edilenler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

 

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