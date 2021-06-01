Çukur Yamaç'a ne oldu, ölüyor mu? İşte, Çukur 130. bölümde yaşananlar...

Show TV ekranlarında 4 sezondur izleyiciyle buluşan Çukur, bu sezon veda etmeye hazırlanıyor. Her bölümü çok konuşulan Çukur’un nasıl bir final yapacağı da merak konusu. Son iki bölüm etiketiyle sosyal medyada da yorum yağmuruna tutulan dizide en çok merak edilen ise finalde Yamaç’a ne olacağı. İzleyiciler, 130. Bölüm sonunda Yamaç’ın boğulma sahnesinden sonra Yamaç’a ne oldu, ölüyor mu sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte Çukur 130. Bölümden nefes kesen sahneler…

ÇUKUR YAMAÇ’A NE OLDU, ÖLÜYOR MU?

Cumali Amca’nın son kozu Şahram’ın dönüşüyle Çukur’da dengeler yeniden değişti. Koçovalı Kardeşler’in yeni mücadelesi Şahram ile devam ederken, ailenin kadınlarını rehin aldıklarını düşünen Yamaç, kendi isteğiyle Cumali Amca’ya teslim oluyor. Amcanın adamı Şahram, Yamaç’ı götürdüğü yerde boğularak ölmenin en kötüsü olduğunu anlatıyor ve onu elleri ve ayakları bağlı bir şekilde havuza atıyor. Yamaç’ı bulmak için gittikleri yerin yanlış olduğunu anlayan Koçovalı Kardeşler, yıkılırlar. Havuza atıldığı sahnede Sena’nın ölümüyle benzerliğini gözünde canlandıran Yamaç’ın final bölümünde akıbeti ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çukur’dan mutlu son bekleyen takipçileri, Yamaç ölümüne inanamazken, finalde neler olacağı yayınlanacak olan fragmanda belli olacak.

ÇUKUR 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahalleyi ele geçiren Cumali Amca ve Şahram Çukur’da yaşayanlara evlerini boşaltmaları için 15 gün süre verdi. Çukur’u yıkmaya karar veren Amca’ya karşı Koçovalı kardeşler saldırı başlattı. Koçovalılar Şahram'ın adamlarının büyük kısmını öldürdü. Ancak Şahram Koçovalı kardeşlere tuzak kurdu. Koçovalılar'ın güvenli evini de tespit eden Şahram oraya da saldırdı. Koçovalı ailesinin kadınları ise saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Diğer yandan Amca’yı öldürmek için zehir hazırlayan Karaca’nın annesi Ayşe Koçovalı, zehri verdikten sonra onu tıpkı Karaca’yı öldürdüğü gibi boğarak öldürmeye çalıştı. Cumali Amca’nın sonunu getirmiş gibi görünse de yeni bölümde Ayşe’ye ve Cumali Amca’ya ne olacağı merak ediliyor.

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