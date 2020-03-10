Çukur son bölümün ardından yeni bölümden sahne ekranlara geldi.. İşte 25. bölüm sneak peak

Çukur'un 3. Sezon 24. Bölümünde (91. Bölüm); Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

Dizinin son bölünün ardından ekranlara gelen yeni bölümden ilk sahne de ise şaşırtan gelişmeler dikkat çekti. Yamaç düzenlediği planla Çağatay'ı tutuklatıyor. İşte yeni bölümden ilk sahne;