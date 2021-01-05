Çukur son bölümde mahalleliye zehirli tuzak... Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 110. bölümü ile 4 Ocak Pazartesi akşamı Show Tv'de diziseverler ile buluştu. Bu hafta ekranlara gelen dizide Koçovalılar'dan kaçan Cengiz'in izinin bulunması dikkat çekti. Yamaç'ın Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atması da merak dolu anları ekranlara getirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 110. Bölümünde; Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Cengiz’in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar. Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar’ın onun izini bulması uzun sürmeyecektir.