Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Açıklama geldi

Çukur dizisinde Selim'in son nefesini vermesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Öner Erkan'ın Çukur'dan ayrılacağı iddiasının günlerdir sosyal medyada yer almasının ardından merak edilen soru son bölümde yanıtını buldu. Oyuncunun diziden ayrılmasıyla dizinin resmi Instagram hesabından da veda paylaşımı yapıldı.

ÇUKUR SELİM NEDEN ÖLDÜ?

Çukur dizisinde Selim karakteri Çağatay Erdenet tarafından senaryo öldürüldü. Çukur dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur’dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoşçakal Öner Erkan." notu yer aldı.

ÖNER ERKAN KİMDİR?

Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 15 yaşında almaya başladığı tiyatro kursuyla birlikte oyunculuğa ilk adımını attı. 2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dansçı olarak çalıştıktan sonra, Haluk Bilginer'in kurduğu Oyun Atölyesi'ne oyuncu olarak girdi. Sonrasında Organize İşler, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Son Osmanlı Yandım Ali gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2009 yılında, Bornova Bornova adlı sinema filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında Babamın Cesetleri adlı tiyatro oyunundaki rolüyle ve 2019 yılında Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı tiyatro oyunundaki rolüyle, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Öner Erkan, ayrıca Avrupa Yakası, İki Aile, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Çukur gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır.