Çukur oyuncuları kimdir? İşte Çukur yeni sezon oyuncuları
Çukur dizisi oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi isimlerin bulunduğu Çukur 4. sezonu ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizi Çukur’un yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Mustafa Avkıran’da dahil oluyor. Avkıran, 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandıracak.
Çukur yeni sezon oyuncuları, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Sevilen dizi 4. sezonu ile bu akşam yayınlanmaya başlıyor. Çukur’un oyuncuları arasına yeni isimler katılıyor. Diziye dahil olan Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile Koçovalılar'ın baş düşmanı olarak dizide yer alacak. Yaprak dökümü, Kınalı Kar dizileri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Mustafa Avkıran ise 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandıracak.
ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI
MUSTAFA AVKIRAN
Sevilen dizi Çukur’un yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Mustafa Avkıran’da dahil oluyor. Avkıran, 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandıracak.
SUNA YILDIZOĞLU
Suna Yıldızoğlu Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakterini canlandıracak.
İREM SAK
İrem Sak da, Erdenet ailesinin kızları olarak yeni sezonda bulunacak.
BARIŞ ARDUÇ
Sevilen isimlerden olan Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile Koçovalılar'ın baş düşmanı olarak dizide yer alacak. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm fragmanında Arık Böke Erdenet'in Çukur'a geldiği anlar dikkat çekerken, Yamaç Koçovalı ile aksiyon dolu dövüş sahneleri gerilimi arttırıyor.
ARAS BULUT İYNEMLİ- YAMAÇ KOÇOVALI
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL – VARTOLU SAADETTİN
ÖNER ERKAN – SELİM KOÇOVALİ
NECİP MEMİLİ- CUMALİ
KUBİLAY AKA- CELASUN
ECE YAŞAR- KARACA
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