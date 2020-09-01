Çukur ne zaman başlayacak? Çukur 4. sezon 3. fragmanı yayınlandı!

Gökhan Horzum'un senaryosunu kaleme aldığı, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Barış Arduç gibi oyuncuların yer aldığı Çukur Show TV'de ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. İrem Sak, Mustafa Avkıran gibi oyuncuları kadrosuna katan Çukur'un 4. sezon fragmanında Yamaç'ın vurulması heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Çukur 4. sezon tarihiyle ilgili detaylar.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Çukur'un eylül ayında yeni bölümleri ile Show TV’de ekranlara dönmesi bekleniyor.

ÇUKUR YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un ekranlara gelen 4.yeni sezon 3.tanıtım fragmanında, Cumali ve Yamaç'ın İdris'in kahvesinde karşı karşıya gelmesi dikkat çeken gelişmelerden oldu. Yamaç'ın "Acılarıma son ver abi" sözleri merak uyandırırken, Cumali'nin tetiği çekerek Yamaç'ı vurması akıllara "Yamaç ölecek mi?" sorusunu getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 3. Sezon 26. Bölümünde (93. Bölümünde); abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.