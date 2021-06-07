Çukur gala gecesi Ebru Akel'in sunuculuğunda gerçekleşecek! Ebru Akel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur muhteşem bir gala ile bu akşam ekranlara veda edecek. Ebru Akel ve Uğur Yıldıran, Çukur Gala'nın sunumunu yapacağı gala gecesinde merak edilen isimlerden biri de Ebru Akel oldu. İzleyenler şimdiden, Ebru Akel kimdir, kaç yaşında? Ebru Akel aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi soruların yanıtları araştırmaya başladı. İşte, Show Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Kadın İsterse programının sunucusu olan Ebru Akel ile ilgili merak edilenler…

EBRU AKEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Ebru Akel, 1 Mart 1976 İzmir doğumlu Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusu. Akel, İzmir'de doğdu. Ablaları Deniz ve Şeniz'den sonra ailenin üçüncü kız çocuğudur. Yedi yaşında bale eğitimi almaya başladı. İzmir Gazi İlkokulu'ndan mezun oldu.

9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimi aldı.

1996'da ilk oyunculuğunu Hiç Bana Sordun mu adlı televizyon dizisinde gerçekleştirdi. Ardından 1997'de Motor Life adlı televizyon programını sundu. 1998'de Eltiler dizisinde yer aldı.

1998'de Sihirli Ayna isimli moda programını sunmaya başladı ve 2000'e kadar devam etti.

2000'de Benim İçin Ağlama, 2001'de ise Kumsaldaki İzler isimli iki dizide rol aldı.

2001'de tekrar sunuculuğa dönen Akel, Best Model of The World gibi birçok güzellik yarışmalarını sundu.

2003'te ise Türk televizyonculuğunda yeni bir dönem olan evlilik programlarında sunuculuk yaptı. Show TV'de yayınlanan Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı, İkinci Bahar ve Gelinim Olur musun? adlı televizyon programlarını sundu.

2005'te Size Anne Diyebilir miyim? adlı programla 8,5 saat boyunca canlı yayında sunuculuk yapması kariyerinde bir rekor kırmıştır.

2005'te Loreal ile anlaşma yapan Akel, 2 yıl boyunca saç modelliği yaparak uluslararası anlaşma imzalayan ilk Türk model oldu.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik ve Özgü Namal'ın paylaştığı Organize İşler isimli sinema filminde 'Nilüfer' karakterini canlandırdı.

2005 yılında Cem Davran ile başrolünü paylaştığı İlk Göz Ağrısı dizisinde rol aldı. 2006'da ise başrollerini Kadir İnanır, Melisa Sözen ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, Atv'de yayınlanan Azap Yolu isimli dizide önemli bir rol oynadı.

Oyunculuğun yanında sunuculuğyla da bilinen Akel, 2006 ve 2007'de iki sezon boyunca Atv'de yayınlanan Oryantal Star adlı yarışmayı sundu.

2008'de Abdullah Oğuz'un yapımcısı ve yönetmeni olduğu Sıcak isimli sinema filminin başrollerini Cem Özer, Gürgen Öz ve Hazım Körmükçü'yle paylaştı.

2010,2011 yılında Star Tv de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde 'Biricik' rolünü canlandırdı.

Atv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Larissa Gacamer'in paylaştığı Krem isimli dizide önemli bir rol oynadı.

2015'te ise Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışmanın 2. sezon sunuculuğunu yaptı.

Ebru Akel 2012'de Özer Sancak ile evlendi ve 2020 yılında ise boşandı. Çiftin evliliğinden olan Eren Sancak adında çocukları var.

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