Çukur final fragmanı ekranlara geldi.. Yamaç öldü mü.. İşte son bölümde yaşanacaklar..

Çukur'da son bölümde Koçovalılar ile Şahram arasında sert bir savaş yaşandı. Şahram'ın güvenli evlerine saldırdığını gören Yamaç, ailenin kadınlarının Amca tarafından rehin alındığını düşünerek kendini feda etti. Tek başına Çukur'a giden Yamaç, Cumali Amca'ya teslim oldu. Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor..

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?