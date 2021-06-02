Çukur final fragmanı ekranlara geldi.. Yamaç öldü mü.. İşte son bölümde yaşanacaklar..
Çukur dizisinin finale doğru yaklaşılırken, şaşırtan gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. yayınlanan son bölümde Yamaç, ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünerek kendini feda etti ve Amca'ya teslim oldu. Amca'nın ortağı Şahram ise Yamaç'ı öldürmek için elleri bağlı bir şekilde havuza attı. Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği merak edilirken, gerçek final bölümünde ortaya çıkacak.. İşte Çukur dizisinin final bölümünde yaşanan olaylar
Çukur'da son bölümde Koçovalılar ile Şahram arasında sert bir savaş yaşandı. Şahram'ın güvenli evlerine saldırdığını gören Yamaç, ailenin kadınlarının Amca tarafından rehin alındığını düşünerek kendini feda etti. Tek başına Çukur'a giden Yamaç, Cumali Amca'ya teslim oldu. Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor..