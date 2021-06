Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı! Çukur'un finalinde Yamaç ölecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un final bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Show Tv ekranlarında 7 Haziran Pazartesi akşamı final yapacak olan dizinin yayınlanan fragmanında heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Eski görüntülerin de yer aldığı fragmanda Amca'nın mahalleye yaptığı saldırı dikkat çekti. Dizinin finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI

Heyecanın ve aksiyonun hız kesmediği tanıtımda Yamaç, havuzun dibinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çukur sokaklarında görülen iki cenaze dikkat çekerken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak.

ÇUKUR'UN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?