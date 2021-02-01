Çukur dizisinde Aykut karakterini canlandıran Berhan Taşdelen kimdir
Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden Aykut, geçtiğimiz bölümlerde diziye veda etmişti. Dizinin bu hafta yayınlanan yeni bölüm fragmanında tekrar ekranlara gelen Aykut, sürpriz bir sahne ile Çukur'da yer aldı. Aykut Kocaman ile bir sahnede bir araya gelen Aykut, bu yayınlanan kısa kesit ile izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Çukur dizisinde Aykut karakterini canlandıran Berhan Taşdelen kimdir?
Çukur dizisinin sevilen oyuncularından Berhan Taşdelen, 2 sezondur dizide Aykut karakterine hayat veriyordu ve geçtiğimiz haftalarda diziden ayrıldı. Fakat bu hafta tekrar ekranlarda olan Aykut, izleyicilerde merak uyandırdı.
1996 doğumlu olan Berhan Taşdelen, Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü öğrencisi. Genç oyuncunun ilk rol aldığı dizi de Çukur dizisi oldu. Mimar Sinan Lisesi Güzel Sanatlar tiyatro bölümü mezunu Berhan Taşdelen bazı tiyatro oyunlarında rol almıştır.
Teknik direktör Aykut Kocaman dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlara geliyor. Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle Aykut Kocaman arasında yer alan diyaloglar dikkat çekti.
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