Çukur dizisinde Aykut karakterini canlandıran Berhan Taşdelen kimdir

Çukur dizisinin sevilen oyuncularından Berhan Taşdelen, 2 sezondur dizide Aykut karakterine hayat veriyordu ve geçtiğimiz haftalarda diziden ayrıldı. Fakat bu hafta tekrar ekranlarda olan Aykut, izleyicilerde merak uyandırdı.

1996 doğumlu olan Berhan Taşdelen, Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü öğrencisi. Genç oyuncunun ilk rol aldığı dizi de Çukur dizisi oldu. Mimar Sinan Lisesi Güzel Sanatlar tiyatro bölümü mezunu Berhan Taşdelen bazı tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Teknik direktör Aykut Kocaman dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlara geliyor. Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle Aykut Kocaman arasında yer alan diyaloglar dikkat çekti.